Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Spendenbetrug

Wassenberg-Myhl (ots)

Am Montagnachmittag (13. Juli) sprach ein bislang unbekannter Mann gegen 16.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes eine Frau an und bat um eine Spende. Die Wassenbergerin war daraufhin bereit, dem Sammler Bargeld zu geben. Mit der Begründung, kein Bargeld annehmen zu dürfen, bat der Mann um Kartenzahlung. Beim Zahlungsvorgang gab es dann angebliche Probleme mit der Technik. Der Unbekannte nahm der 70-Jährigen die Bankkarte aus der Hand. Erst später stellte die Frau fest, dass es zu drei widerrechtlichen Abbuchungen von ihrem Konto kam. Daraufhin erstattete sie eine Anzeige bei der Polizei. Der Betrüger war zwischen 30 und 40 Jahre alt und zirka 165 bis 175 Zentimeter groß. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug eine dunkle Kappe, ein T-Shirt sowie eine dunkle Dreiviertelhose. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Diese Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 4 der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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