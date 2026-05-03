Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Cannabis am Vorabend

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.05.2026 um 10:20 Uhr wurde ein 61-Jähriger mit seinem Mercedes in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis steht. Hierzu räumte dieser auch den Konsum von einem Joint am Vorabend ein, weshalb der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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