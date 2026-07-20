POL-HS: Diebstahl aus Leichtkraftrad

Wassenberg-Myhl (ots) - Am Montagnachmittag (13. Juli) sprach ein bislang unbekannter Mann gegen 16.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes eine Frau an und bat um eine Spende. Die Wassenbergerin war daraufhin bereit, dem Sammler Bargeld zu geben. Mit der Begründung, kein Bargeld annehmen zu dürfen, bat der Mann um Kartenzahlung. Beim Zahlungsvorgang gab es dann angebliche Probleme mit der Technik. Der Unbekannte ...

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