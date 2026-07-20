POL-HS: Diebstahl aus Leichtkraftrad
Geilenkirchen (ots)
Zwischen dem 16. Juli (Donnerstag), 21.30 Uhr und dem 17. Juli (Freitag), 7 Uhr, schlugen Unbekannte am Gillesweg eine Scheibe eines vierrädrigen Leichtkraftrads ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum Bargeld sowie eine Kosmetiktasche.
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