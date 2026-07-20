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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Leichtkraftrad

Geilenkirchen (ots)

Zwischen dem 16. Juli (Donnerstag), 21.30 Uhr und dem 17. Juli (Freitag), 7 Uhr, schlugen Unbekannte am Gillesweg eine Scheibe eines vierrädrigen Leichtkraftrads ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum Bargeld sowie eine Kosmetiktasche.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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