Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vorläufige Festnahmen nach versuchtem Einbruch in Verkaufscontainer

Wassenberg-Rothenbach (ots)

Am frühen Freitagmorgen (17. Juli) wurde ein Anwohner am Grenzübergang Rothenbach gegen 3.35 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Als er diesen auf den Grund ging, bemerkte er zwei Männer, die sich mit einer Flex an einem Verkaufscontainer für Tabakwaren zu schaffen machten. Der hinzugerufenen Polizei gelang es, die Täter in Tatortnähe in ihrem Auto zu stellen. Die 59 und 44 Jahre alten Niederländer wurden vorläufig festgenommen. Der Fahrer, bei dem Drogen aufgefunden wurden, stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und die mitgeführten Betäubungsmittel sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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