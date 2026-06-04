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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Gangelt (ots)

Am 04.06.2026, gegen 11:36 Uhr befuhr ein 22-jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden die L47 aus Richtung Süsterseel in Richtung Gangelt. Hinter dem Krad fuhr ein Pkw mit niederländischen Kennzeichen. Nach Angaben des Kradfahrers kam es zwischen dem Kradfahrer und dem Pkw-Fahrer zu einem Streitgespräch. Im weiteren Verlauf fuhr der Pkw dem Krad sehr nah auf wodurch der Kradfahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum stieß. Der Pkw flüchtete in Richtung Heinsberg, ohne sich um den Kradfahrer zu kümmern. Der Kradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Ob es zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam, konnte bislang nicht ermittelt werden. Die L47 wurde im Bereich der Unfallstelle bis zur Beendigung der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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