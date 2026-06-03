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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Selfkant-Schalbruch (ots)

Zwischen letzter Woche Donnerstag (28. Mai), 9 Uhr, und Dienstag (2. Juni), 19.40 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem an der Ahornstraße gelegenen Einfamilienhaus und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge entkamen sie mit Uhren und Schmuck.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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