POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus
Selfkant-Schalbruch (ots)
Zwischen letzter Woche Donnerstag (28. Mai), 9 Uhr, und Dienstag (2. Juni), 19.40 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem an der Ahornstraße gelegenen Einfamilienhaus und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge entkamen sie mit Uhren und Schmuck.
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