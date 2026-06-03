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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seitenscheibe eines Busses während der Fahrt beschädigt
Zeugensuche

Gangelt (ots)

Am Mittag des 2. Juni (Dienstag) fuhr der Fahrer eines Busses im Rahmen einer Werksfahrt gegen 12.25 Uhr auf der Sittarder Straße in Fahrtrichtung Raiffeisenstraße, als er ein lautes Geräusch wahrnahm. Als er den Bus kurze Zeit später überprüfte, stellte er fest, dass auf der Fahrerseite die äußere Verglasung einer Seitenscheibe gesprungen war. Zum Zeitpunkt des Vorfalls sollen sich keine Personen oder andere Fahrzeuge auf der Fahrbahn befunden haben.

Zur Klärung des Vorfalls sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu geben können, ob eventuell von Dritten auf die Scheibe eingewirkt wurde. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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