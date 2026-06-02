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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radio und Schlüssel aus Bus gestohlen

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich an der Bahnhofstraße Zutritt in einen Bus und stahlen hieraus ein Radio sowie Schlüssel. Die Tat ereignete sich zwischen dem 30. Mai (Samstag), 21 Uhr, und dem 1. Juni (Montag), 6 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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