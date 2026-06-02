POL-HS: Radio und Schlüssel aus Bus gestohlen
Geilenkirchen (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich an der Bahnhofstraße Zutritt in einen Bus und stahlen hieraus ein Radio sowie Schlüssel. Die Tat ereignete sich zwischen dem 30. Mai (Samstag), 21 Uhr, und dem 1. Juni (Montag), 6 Uhr.
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