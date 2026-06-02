POL-HS: Radio und Schlüssel aus Bus gestohlen

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Zwei unbekannte Personen haben am Morgen des 31. Mai (Sonntag) um kurz vor 6 Uhr mit einem Stein die Scheibe einer an der Schmitter Straße gelegenen Gaststätte eingeworfen und flüchteten zunächst. Zirka eine halbe Stunde später kehrten sie jedoch zurück. Einer der Täter betrat das Ladenlokal. Nach der Auslösung der Alarmanlage flüchteten die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen ...

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