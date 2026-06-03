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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brennende Heuballen zur Nachtzeit

Heinsberg - Schleiden (ots)

Im Bereich der Straße Am Kapellchen wurde der Polizei am 03. Juni (Mittwoch) gegen 02:40 Uhr in der angrenzenden Feldgemarkung ein Brand gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten circa 120 Heuballen fest, welche aus bislang ungeklärter Ursache in Brand gerieten. Die hinzugerufene Feuerwehr sicherte den Brandort und lässt die Heuballen kontrolliert abbrennen. Die Kriminalpolizei nimmt nun die Ermittlungen zu der Brandursache auf.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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