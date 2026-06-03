POL-HS: Brennende Heuballen zur Nachtzeit

Wegberg (ots) - Zwischen 15.45 Uhr und 17.05 Uhr ereignete sich am vergangenen Donnerstag (28. Mai) in der Straße Am Bahnhof auf dem Lidl Parkplatz ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Auto von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich des rechten Hecks sowie des rechten hinteren Kotflügels stark beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Fahrzeughalter oder die Polizei zu verständigen. Zur Klärung ...

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