Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Suche nach E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Hückelhoven (ots)

Am Montagabend (1. Juni) ereignete sich ein Verkehrsunfall, an dem nach ersten Erkenntnissen zwei E-Scooter-Fahrer sowie ein Fahrradfahrer beteiligt waren. Gegen 18.15 Uhr stießen im Kreuzungsbereich Am Mühlenbach / Am Mühlenweg / Erftstraße zwei Elektrokleinstfahrzeuge sowie ein Radfahrer zusammen. Hierbei verletzten sich ein 19 Jahre alter E-Scooter-Fahrer, seine 15-jährige Sozia sowie der ebenfalls 15 Jahre alte Radfahrer, leicht. Der andere E-Roller entfernte sich vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle. Er wird nun gesucht. Der Jugendliche war etwa 14 bis 16 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, schlank und hatte kurze blonde Haare.

Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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