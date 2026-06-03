PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Suche nach E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Hückelhoven (ots)

Am Montagabend (1. Juni) ereignete sich ein Verkehrsunfall, an dem nach ersten Erkenntnissen zwei E-Scooter-Fahrer sowie ein Fahrradfahrer beteiligt waren. Gegen 18.15 Uhr stießen im Kreuzungsbereich Am Mühlenbach / Am Mühlenweg / Erftstraße zwei Elektrokleinstfahrzeuge sowie ein Radfahrer zusammen. Hierbei verletzten sich ein 19 Jahre alter E-Scooter-Fahrer, seine 15-jährige Sozia sowie der ebenfalls 15 Jahre alte Radfahrer, leicht. Der andere E-Roller entfernte sich vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle. Er wird nun gesucht. Der Jugendliche war etwa 14 bis 16 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, schlank und hatte kurze blonde Haare.

Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 13:00

    POL-HS: Seitenscheibe eines Busses während der Fahrt beschädigt / Zeugensuche

    Gangelt (ots) - Am Mittag des 2. Juni (Dienstag) fuhr der Fahrer eines Busses im Rahmen einer Werksfahrt gegen 12.25 Uhr auf der Sittarder Straße in Fahrtrichtung Raiffeisenstraße, als er ein lautes Geräusch wahrnahm. Als er den Bus kurze Zeit später überprüfte, stellte er fest, dass auf der Fahrerseite die äußere Verglasung einer Seitenscheibe gesprungen war. ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 04:51

    POL-HS: Brennende Heuballen zur Nachtzeit

    Heinsberg - Schleiden (ots) - Im Bereich der Straße Am Kapellchen wurde der Polizei am 03. Juni (Mittwoch) gegen 02:40 Uhr in der angrenzenden Feldgemarkung ein Brand gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten circa 120 Heuballen fest, welche aus bislang ungeklärter Ursache in Brand gerieten. Die hinzugerufene Feuerwehr sicherte den Brandort und lässt die Heuballen kontrolliert abbrennen. Die Kriminalpolizei nimmt nun die ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 13:00

    POL-HS: Zeugensuche nach Parkplatzunfall

    Wegberg (ots) - Zwischen 15.45 Uhr und 17.05 Uhr ereignete sich am vergangenen Donnerstag (28. Mai) in der Straße Am Bahnhof auf dem Lidl Parkplatz ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Auto von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich des rechten Hecks sowie des rechten hinteren Kotflügels stark beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Fahrzeughalter oder die Polizei zu verständigen. Zur Klärung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren