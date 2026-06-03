POL-HS: Laptops nach Einbruch in Grundschule entwendet

Gangelt (ots) - Am Mittag des 2. Juni (Dienstag) fuhr der Fahrer eines Busses im Rahmen einer Werksfahrt gegen 12.25 Uhr auf der Sittarder Straße in Fahrtrichtung Raiffeisenstraße, als er ein lautes Geräusch wahrnahm. Als er den Bus kurze Zeit später überprüfte, stellte er fest, dass auf der Fahrerseite die äußere Verglasung einer Seitenscheibe gesprungen war. ...

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