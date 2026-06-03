POL-HS: Laptops nach Einbruch in Grundschule entwendet
Wegberg-Beeck (ots)
Unbekannte Täter gelangten gewaltsam in ein Büro der an der Holtumer Straße gelegenen Grundschule. Dort entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen zwei Laptops. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 1. Juni (Montag), 22 Uhr, und dem 2. Juni (Dienstag), 06.45 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell