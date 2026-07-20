Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi A6 in Brand geraten - Hinweise gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein Audi A6 brannte am Sonntag, 19. Juli, gegen 00.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses am Kleinweg. Eine Anwohnerin bemerkte den Brandgeruch und informierte den Besitzer. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten anschließend das Fahrzeug.

Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, die möglichen Zeugen in der Nähe des Tatorts aufgefallen sind, nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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