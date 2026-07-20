Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrt unter Alkoholeinfluss - 25.000 Euro Schaden verursacht

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 24-jähriger Skoda-Fahrer beschädigte am Samstag, 18. Juli, unter dem Einfluss von Alkohol einen geparkten Daimler auf der Braamer Straße auf Höhe der Langen Reihe und entfernte sich zunächst von der Unfallstelle.

Ein Anwohner wurde gegen 3 Uhr durch einen lauten Knall wach. Als er nachschaute, bemerkte er einen jungen Mann, der sich zu Fuß in Richtung Soester Straße entfernte.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kehrte der junge Mann zur Unfallstelle zurück und gab an, der Fahrer gewesen zu sein. Er wies leichte Verletzungen auf, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, weshalb die Beamten ihn zwecks Blutabnahme mit zur Wache nahmen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Insgesamt ist ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstanden. (bf)

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