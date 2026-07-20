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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrer verletzt sich beim Überholvorgang leicht

Hamm-Heessen (ots)

Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer zog sich am Samstag, 18. Juli, gegen 16.40 Uhr bei einem Überholvorgang auf dem Dasbecker Weg leichte Verletzungen zu.

Ein 56-jähriger VW-Fahrer befuhr den Dasbecker Weg in nördlicher Richtung. Als er verkehrsbedingt warten musste, überholte ihn der E-Scooter-Fahrer auf Höhe der Straße "Am Kappenbusch" von links. Dabei touchierte er den Außenspiegel des VW und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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