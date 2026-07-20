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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Irrfahrt auf der Hammer Straße endet mit Blutprobenentnahme

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Selbst von der Schranke eines Betriebsgeländes ließ sich ein 38-jähriger Hyundai-Fahrer aus Hamm am Sonntag, 19. Juli, nicht aufhalten - dies gelang kurze Zeit später jedoch den Einsatzkräften der Polizei.

Der Mann war aufgefallen, als er gegen 2.44 Uhr aus dem Kreisverkehr der Hammer Straße in Richtung Bülowstraße aus der Kurve geriet und zunächst mit einer Laterne kollidierte. Anschließend setzte er seine Fahrt unbeirrt fort, befuhr die Hammer Straße in östlicher Richtung und bog kurzerhand auf ein Betriebsgelände ab. Zwar war das Gelände mit einer Schranke gesichert, doch der Mann durchbrach diese mit seinem Hyundai. Als er daraufhin kurzzeitig auf dem Gelände parkte, um die lockeren Fahrzeugteile im Innenraum zu verstauen, beschädigte er ein geparktes Fahrzeug und versuchte, sein Gefährt zu rangieren.

Hierbei konnte er von herbeieilenden Einsatzkräften der Polizei Hamm angehalten und kontrolliert werden.

Die Beamten nahmen einen deutlichen Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahr. Zudem befanden sich im Innenraum eine leere Bierflasche und ein Joint. Im Anschluss musste der 38-Jährige die Beamten zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache begleiten. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Geschätzt liegt der entstandene Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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