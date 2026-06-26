Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Weisenheim am Sand (ots)

Am 26.06.2026 kam es gegen 13:05 Uhr in der Bahnhofstraße in Weisenheim am Sand zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter die Örtlichkeit unerlaubt verlassen hat. Der 44-jährige Fahrer eines Mitsubishi fuhr in Richtung Norden und musste hierzu an mehreren rechts geparkten Fahrzeugen vorbeifahren. Kurz vor dem Ende dieser Engstelle fuhr ein Transporter in entgegengesetzter Richtung in die Engstelle ein. Es kam zum Zusammenstoß der Außenspiegel, wobei der Transporter einen Teil seines Spiegelgehäuses verlor. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte reger Verkehr, sodass der Vorfall von einigen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen worden sein dürfte. Diese Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter 06322-9630 in Verbindung zu setzen.

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