Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 18-Jähriger kollidiert mit geparktem Auto

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Gummersbach (ots)

Ein 18-jähriger Reichshofer fuhr am Donnerstag (23. Juli) auf der Dümmlinghauser Straße in Richtung Gummersbach. Gegen 5:50 Uhr geriet der 18-Jährige auf den Seitenstreifen und stieß mit dem geparkten Pkw einer 45-Jährigen aus Gummersbach zusammen. Die 45-Jährige befand sich zum Unfallzeitpunkt in ihrem Auto und bereitete sich auf die Abfahrt vor. Durch die Kollision verletzte sich die Gummersbacherin leicht und wurde mittels Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Der Reichshofer blieb unverletzt. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Verkehrsunfall ereignete sich unweit der Bushaltestelle "Gummersbach Bernberg".

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