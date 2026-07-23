Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte steigen in ehemalige Bibliothek ein

Gummersbach (ots)

Zwischen dem 26. Mai, 9 Uhr, und dem 22. Juli (Mittwoch), 9 Uhr, sind Kriminelle in die ehemalige Stadtbibliothek in der Moltkestraße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten in die Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Kartons. Nach aktuellem Kenntnisstand gingen die Unbekannten jedoch leer aus.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell