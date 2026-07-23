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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hinweise nach Unfall zwischen E-Scooter-Fahrer und Fahrradfahrer gesucht

Waldbröl (ots)

Gegen 20:50 Uhr am Dienstag (21. Juli) fuhr ein 65-jähriger Radfahrer aus Waldbröl auf dem Geh- und Radweg der Kaiserstraße in Richtung Kreisverkehr (Boxberg). Beim Überqueren der Straße an der Verkehrsinsel überholte ihn plötzlich ein E-Scooter-Fahrer von hinten und schnitt ihm den Weg ab. Der 65-Jährige beschleunigte, um dem E-Scooter-Fahrer zu folgen. Plötzlich machte der E-Scooter-Fahrer eine Vollbremsung. Der 65-Jährige versuchte noch zu bremsen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß stürzten beide. Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der unbekannte E-Scooter-Fahrer über die Homburger Straße. Der 65-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der E-Scooter-Fahrer war circa 16 bis 18 Jahre alt und war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hatte eine normale Statur, kurze, braune Haare und leichten Bartwuchs am Kinn. Er trug eine rote, langärmelige Trainingsjacke mit schwarzen Streifen an den Armen und eine schwarze Jogginghose.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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