Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Marienheide (ots)
Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Remscheid wollte am Samstag (11. Juli) gegen 12:55 Uhr auf der Klosterstraße, unweit der Einmündung "An den Leyen" ein Auto überholen. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte. Der Zweiradfahrer verletzte sich leicht und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.
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