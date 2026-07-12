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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Marienheide (ots)

Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Remscheid wollte am Samstag (11. Juli) gegen 12:55 Uhr auf der Klosterstraße, unweit der Einmündung "An den Leyen" ein Auto überholen. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte. Der Zweiradfahrer verletzte sich leicht und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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