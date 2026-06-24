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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 47-Jähriger geht in Fußgängerzone auf Frau los

Gummersbach (ots)

Ein 47-Jähriger ohne festen Wohnsitz war am Dienstag (23. Juni) gegen 15 Uhr in der Fußgängerzone der Hindenburgstraße unterwegs und schrie herum. Plötzlich ging er auf eine 51-jährige Gummersbacherin zu und schlug ihr gegen den Hals. Die 51-Jährige stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Zeugen hielten den 47-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er kam in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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