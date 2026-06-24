Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 47-Jähriger geht in Fußgängerzone auf Frau los
Gummersbach (ots)
Ein 47-Jähriger ohne festen Wohnsitz war am Dienstag (23. Juni) gegen 15 Uhr in der Fußgängerzone der Hindenburgstraße unterwegs und schrie herum. Plötzlich ging er auf eine 51-jährige Gummersbacherin zu und schlug ihr gegen den Hals. Die 51-Jährige stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Zeugen hielten den 47-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er kam in ein Krankenhaus.
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