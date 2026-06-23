Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 68-Jähriger bei Autounfall tödlich verletzt

Wiehl (ots)

Ein 68-Jähriger aus Wiehl fuhr am Dienstag (23. Juni) gegen 11 Uhr auf der Zeitstraße aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Drabenderhöhe. Aus bislang ungeklärter Ursache, kam er mit seinem VW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 68-Jährige musste aus dem Pkw geborgen werden. Seine Verletzungen waren so schwerwiegend, dass ihm Rettungskräfte trotz Reanimation nicht mehr helfen konnten; er verstarb noch am Unglücksort. Neben den Rettungskräften war auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Einsatz. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.

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