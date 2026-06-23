Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tag der Verkehrssicherheit - Kontrollen im Oberbergischen

Oberbergischer Kreis (ots)

Am Samstag (20. Juni) fand der diesjährige "Tag der Verkehrssicherheit" unter dem Motto "Zwei Räder, ein Ziel: Null Unfälle" statt und stellte damit die Verkehrssicherheit von Motorradfahrenden in den Mittelpunkt. Auch Kollegen und Kolleginnen des Verkehrsdienstes und der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis haben sich an dem landesweiten Aktionstag beteiligt.

Durch die Polizei des Oberbergischen Kreises konnten in Hückeswagen-Linde und Marienheide-Gogarten insgesamt 114 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. 29 der festgestellten Verstöße fielen auf Motorräder zurück, 85 auf Pkw und Lkw. Ein Verwarngeld bezahlten 92 der Verkehrsteilnehmer, auf 22 kommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu. Mit 24 km/h zu viel, wurde die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung bei einem Zweiradfahrer gemessen. Dieser war in einer 60er-Zone in Marienheide-Gogarten mit 84 km/h unterwegs gewesen.

An der K19 zwischen Engelskirchen-Bickenbach und Lindlar-Klause kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten zudem das Durchfahrtsverbot für Motorräder. 12 Motorradfahrer hatten sich nicht an das Verbot gehalten und mussten ein Verwarngeld bezahlen.

Zwei Beamtinnen der Verkehrsunfallprävention nutzten den Kontrolltag, um bei Sonnenschein mit den Zweiradfahrenden an der Bevertalsperre ins Gespräch zu kommen und auf die Gefahren der beliebten Motorradstrecken im Oberbergischen Kreis einzugehen.

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