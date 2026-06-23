Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallfahrer alkoholisiert

Engelskirchen (ots)

In der Wohlandstraße in Engelskirchen-Grünscheid touchierte ein 52-jähriger Autofahrer gegen 17:15 Uhr am 22. Juni (Montag) den Außenspiegel am Auto eines 20-jährigen Engelskircheners. Da der 52-Jährige nicht anhielt, folgte ihm der 20-Jährige mit seinem Auto und informierte die Polizei. Der 52-Jährige aus Engelskirchen fuhr in Richtung Engelskirchen, bog dann in die Hindenburgstraße ab und stieß dort mit einer Mauer zusammen. Im Anschluss fuhr der 52-Jährige weiter über die Straße "Aggerufer", "Steeger Straße", "Bergische Straße" und erneut in die Wohlandstraße. Dort touchierte er den Außenspiegel eines geparkten Pkw. Der 52-Jährige setzte seine Fahrt ungerührt über die Bergische Straße und die Bruchstraße fort und konnte schließlich gegen 17:30 Uhr in der Straße "Vordersteimel" durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert über drei Promille. Neben einer Blutprobe musste der alkoholisierte Unfallfahrer auch seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell