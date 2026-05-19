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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Diebstahl von Messing- und Kupferschrott - Polizei sucht Zeugen

Neuenhaus (ots)

Zwischen Samstag, dem 16.05.2026, 12:00 Uhr, und Montag, dem 18.05.2026, 06:30 Uhr, kam es an der Industriestraße in Neuenhaus zu einem Diebstahl auf einem Firmengelände.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände. Anschließend entwendeten sie Messing- und Kupferschrott aus zwei Kunststoffcontainern.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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