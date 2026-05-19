Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - Diebstahl von Messing- und Kupferschrott - Polizei sucht Zeugen
Neuenhaus (ots)
Zwischen Samstag, dem 16.05.2026, 12:00 Uhr, und Montag, dem 18.05.2026, 06:30 Uhr, kam es an der Industriestraße in Neuenhaus zu einem Diebstahl auf einem Firmengelände.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände. Anschließend entwendeten sie Messing- und Kupferschrott aus zwei Kunststoffcontainern.
Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 entgegen.
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