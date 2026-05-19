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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Getelo - Vorfahrt missachtet - Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Getelo (ots)

Am Montag, den 18.05.2026, kam es gegen 17:50 Uhr im Kreuzungsbereich Holthuiser Weg / Itterbecker Straße in Getelo zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Fiat Seicento den Holthuiser Weg in Richtung Getelomoor. Zeitgleich war ein 19-jähriger Fahrer eines Suzuki SX4 auf der Itterbecker Straße in Richtung Getelo unterwegs.

Im Kreuzungsbereich missachtete der 24-Jährige offenbar die Vorfahrt des von rechts kommenden Suzuki. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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