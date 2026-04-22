Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Friedelsheim) - bei Verkehrsunfall Leitplanke beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 21.04.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der L527 im Bereich des Kreisverkehrs bei Friedelsheim zu einem Verkehrsunfall.

Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem VW Caravelle die L527 aus Richtung Birkenheide kommend in Fahrtrichtung Gönnheim und kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit der Schutzplanke und wurde über eine Strecke von etwa 150 Metern entlang dieser geführt.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro. Die Schutzplanke wurde auf einer Länge von rund 150 Metern beschädigt. Die Schadenshöhe an der Schutzplanke ist derzeit noch nicht bekannt.

Ein freiwilliger Atemalkohol- sowie Drogenvortest verlief negativ. Die Straßenmeisterei wurde zur Absicherung verständigt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

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