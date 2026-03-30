LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomat - Zeugen gesucht
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Am Freitag, gegen 00.20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten, welcher sich in einem freizugänglichen Raum neben einem Einkaufmarkt in der Straße `Nordplatz` befand. Der Täter entwendete Bargeld und Tabakwaren. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0077414/2026) zu melden. (ak)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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