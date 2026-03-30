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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomat - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag, gegen 00.20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten, welcher sich in einem freizugänglichen Raum neben einem Einkaufmarkt in der Straße `Nordplatz` befand. Der Täter entwendete Bargeld und Tabakwaren. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0077414/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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