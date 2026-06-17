Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einbruch in Firmengebäude - vier Tatverdächtige nach Flucht festgenommen

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Oberhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden am Dienstag (16.06.) kam es auf dem Gelände eines Firmenkomplexes an der Weißensteinstraße zu einem Polizeieinsatz nach einem ausgelösten Einbruchalarm gegen 03:55 Uhr.

Bereits während der Anfahrt der eingesetzten Streifenwagen konnten vier männliche Personen beobachtet werden, die vom Gebäudekomplex in Richtung eines in der Nähe abgestellten Pkw flüchteten. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine schwarze Mercedes A-Klasse.

Die Einsatzkräfte konnten die Personen unmittelbar nach Eintreffen kontrollieren und widerstandslos festnehmen. Im Nahbereich des Tatortes wurde eine aufgehebelte Seitentür einer Lagerhalle festgestellt. Zudem wurde mögliches Tatwerkzeug sichergestellt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier männliche Personen im Alter von 15 bis 25 Jahren mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Nach aktuellem Ermittlungsstand sind alle vier bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

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