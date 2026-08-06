Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nächtliche Müllcontainer-Fahrt endet mit Wasserfontäne

Euskirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags (6. August) kam es gegen 2.20 Uhr auf der "Roitzheimer Straße" zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz.

Eine Zeugin beobachtete zunächst zwei bislang unbekannte Personen, die offenbar kurzerhand einen Müllcontainer als nächtliches Fortbewegungsmittel auserkoren hatten und diesen die Straße entlangrollten. Lange blieb es jedoch nicht bei dieser ungewöhnlichen nächtlichen "Spazierfahrt".

Kurz darauf schoss aus einem beschädigten Hydranten eine Wasserfontäne mindestens fünf Meter hoch in die Luft. Die Feuerwehr musste anrücken und dem ungewöhnlichen Treiben ein Ende setzen, indem sie die Wasserversorgung abstellte. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Hydrant durch die bislang unbekannten Personen beschädigt. Zudem wurden mehrere Mülltonnen umgeworfen.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den Personen verlief ohne Erfolg. Gegen die bislang Unbekannten wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

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