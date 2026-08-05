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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Quad aus Scheune entwendet

Nettersheim (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 2. August, 18 Uhr, bis Dienstag, 4. August, 18.45 Uhr, wurde in Nettersheim-Frohngau in der Straße "Birkenheck", ein Quad aus einer Scheune entwendet. Das Quad war nach eigenen Angaben durch eine Wegfahrsperre gesichert. Bei dem Quad handelt es sich um das Modell "Renegade 1000R XMR" der Marke "Can-AM in der Farbe schwarz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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