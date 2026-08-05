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POL-EU: Münsterstraße in Zülpich: Zahlreiche Verstöße in der Fußgängerzone festgestellt

POL-EU: Münsterstraße in Zülpich: Zahlreiche Verstöße in der Fußgängerzone festgestellt
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Zülpich (ots)

Die Münsterstraße in Zülpich ist seit Juni als Fußgängerzone ausgewiesen. Dennoch halten sich weiterhin zahlreiche Fahrzeugführer nicht an die dort geltende Beschilderung. Aus diesem Grund führt die Polizei Euskirchen dort regelmäßig Kontrollen durch, teilweise gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Zülpich. Innerhalb der letzten vier Wochen wurden insgesamt 85 Verwarnungsgelder vor Ort erhoben. Allein am gestrigen Dienstag, dem 4. August, wurden neun weitere Verstöße festgestellt und geahndet. Im Rahmen der Kontrollen wurde zudem ein Fahrzeugführer festgestellt, der einen Pkw ohne erforderliche Fahrerlaubnis führte. Darüber hinaus stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei Euskirchen wird die Kontrollen im Bereich der Münsterstraße auch weiterhin fortführen und dabei insbesondere die Einhaltung der dort geltenden Beschilderung überprüfen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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