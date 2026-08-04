Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 67-Jähriger fährt in Schlangenlinien

Schleiden (ots)

Am 2. August befuhr ein 67-jähriger Schleidener mit seinem Pkw die Ortschaft Schleiden-Kerperscheid. Zeugen beobachteten dabei, wie der 67-jährige Schleidener auf der Straße "Kerperscheid" gegen 9 Uhr deutlich in Schlangenlinien fuhr. Dabei touchierte er zunächst eine am Fahrbahnrand befindliche Hecke. Anschließend lenkte er sein Fahrzeug wieder in Richtung Straße und drohte kurze Zeit später, auch in die gegenüberliegende Hecke zu fahren. Der 67-jährige Schleidener konnte von Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort zeigte er einen verworrenen Denkablauf.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Dem 67-jährigen Schleidener wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Im weiteren Verlauf verharmloste der 67-jährige Schleidener den Sachverhalt. Aufgrund seines gesamten Auftretens entstand vielmehr der Eindruck, dass er unmittelbar nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erneut mit seinem Pkw am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen könnte.

Zur Verhinderung einer weiteren Fahrt wurde der 67-jährige Schleidener dem Polizeigewahrsam zugeführt. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt. Eine Anzeige bezüglich der Gefährdung des Straßenverkehrs mit Fahrunsicherheit wurde gefertigt.

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