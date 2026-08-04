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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Mechernich (ots)

Am Dienstag, 4. August, um 3.39 Uhr, kam es in Mechernich-Kommern im Bereich der Straße "Wingert" zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstellenfiliale. Die Tankstelle grenzt unmittelbar an die Bundesstraße 477.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten zwei bislang unbekannte Personen, das Rolltor vor dem Verkaufsraum der Tankstelle hochzuschieben. Der Versuch misslang, sodass sich die Personen keinen Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen konnten.

Beide Tatverdächtigen waren augenscheinlich vermummt. Eine Person trug einen weinroten Pullover ohne Kapuze, eine graue lange Hose sowie schwarze Schuhe und vermutlich Handschuhe. Die zweite Person war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer grauen Hose und grauen Schuhen bekleidet.

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls (Versuch) aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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