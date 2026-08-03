Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer lebensgefährlich verletzt

Schleiden (ots)

Am Sonntag (2. August) gegen 10.05 Uhr befuhr ein 38-jähriger Kradfahrer aus Belgien gemeinsam mit zwei weiteren Motorradfahrern die Landstraße 207 von Schleiden-Herhahn in Fahrtrichtung Schleiden. Im Bereich einer Linkskurve verlor der 38-Jährige die Kontrolle über sein Krad, kollidierte mit der Leitplanke und stürzte. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

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