Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß
Euskirchen (ots)
Am Freitag (31. Juli) gegen 14.25 Uhr befuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Münstereifel die Landstraße 182 bei Euskirchen-Großbüllesheim aus Richtung Bornheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Vor ihm fuhren ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich, ein weiterer Pkw sowie ein von einem 30-jährigen Mann aus Polen geführter Lkw. Der 59-Jährige setzte zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Während des Überholvorgangs kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 31-jährigen Mannes aus dem Rhein-Sieg-Kreis. In Höhe des Lkw kam es zum Frontalzusammenstoß. Der Pkw des 59-Jährigen wurde in eine Böschung geschleudert und prallte anschließend gegen den Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde zudem der Pkw des 27-Jährigen in die Kollision mit dem Fahrzeug des 31-Jährigen verwickelt. Der 59-Jährige, der 31-Jährige sowie der 27-Jährige wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen. Die Fahrzeuge des 59-Jährigen und des 31-Jährigen wurden sichergestellt. Da Betriebsstoffe ins Erdreich gelangten, wurde außerdem die zuständige Wasserbehörde informiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Landstraße bis 23.38 Uhr vollständig gesperrt.
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