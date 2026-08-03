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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Euskirchen (ots)

Am Freitag (31. Juli) gegen 14.25 Uhr befuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Münstereifel die Landstraße 182 bei Euskirchen-Großbüllesheim aus Richtung Bornheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Vor ihm fuhren ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich, ein weiterer Pkw sowie ein von einem 30-jährigen Mann aus Polen geführter Lkw. Der 59-Jährige setzte zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Während des Überholvorgangs kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 31-jährigen Mannes aus dem Rhein-Sieg-Kreis. In Höhe des Lkw kam es zum Frontalzusammenstoß. Der Pkw des 59-Jährigen wurde in eine Böschung geschleudert und prallte anschließend gegen den Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde zudem der Pkw des 27-Jährigen in die Kollision mit dem Fahrzeug des 31-Jährigen verwickelt. Der 59-Jährige, der 31-Jährige sowie der 27-Jährige wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen. Die Fahrzeuge des 59-Jährigen und des 31-Jährigen wurden sichergestellt. Da Betriebsstoffe ins Erdreich gelangten, wurde außerdem die zuständige Wasserbehörde informiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Landstraße bis 23.38 Uhr vollständig gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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