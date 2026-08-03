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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Jugendliche treten gegen Pedelec

Mechernich (ots)

Am Freitag (31. Juli) gegen 21.05 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann aus Mechernich mit seinem Pedelec einen Bahnübergang im Bereich der Turmhofstraße in Mechernich. Dabei kamen ihm zwei hintereinanderfahrende E-Scooter-Fahrer entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der vorausfahrende E-Scooter-Fahrer während der Fahrt mit dem Fuß gegen das Pedelec des 62-Jährigen. Der Mann verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend entfernten sich die beiden E-Scooter-Fahrer in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizeibeamten verlief negativ. Der 62-Jährige gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass es bereits seit längerer Zeit zu verbalen Auseinandersetzungen mit den bislang unbekannten Jugendlichen gekommen sei. Zudem sei er in der Vergangenheit von ihnen angespuckt worden. Die beiden bislang unbekannten Jugendlichen werden auf etwa 15 bis 16 Jahre geschätzt. Einer der Jugendlichen trug eine schwarze Kappe mit weißen Punkten. Eine Anzeige bezüglich des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung im Straßenverkehr und des Verkehrsunfalls mit Flucht wurde gefertigt. Die Polizei Euskirchen bittet Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Jugendlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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