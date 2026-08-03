Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Restaurant eingebrochen

Nettersheim (ots)

Zwischen Freitag (31. Juli), 22.30 Uhr, und Samstag (1. August), 10.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Trierer Straße in Nettersheim-Holzmülheim.

Die Unbekannten hebelten ein Fenster im

rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Dort brachen sie einen Zigarettenautomaten auf Und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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