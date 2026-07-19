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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit zwei Leichtverletzten

Bendorf (ots)

Am Samstagabend, den 18.07.2026, kam es gegen 21:10 Uhr auf der L 306 zwischen Bendorf-Sayn und Bendorf-Stromberg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der zwei Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein mit zwei Personen besetzter PKW die L 306 in Fahrtrichtung Stromberg. Auf einem geraden Streckenabschnitt kam dem Wagen ein bislang unbekannter PKW entgegen, der mittig auf beiden Fahrstreifen geführt wurde. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der zuvor genannte PKW ausweichen. Hierbei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baumstumpf. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die beiden Insassen des verunfallten PKW wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand vermutlich Totalschaden im unteren, vierstelligen Bereich. Zeugenaufruf: Die Polizeiinspektion Bendorf bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: - Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrerin oder Fahrer machen? - Hinweise werden telefonisch unter 02622 / 9402-0 oder per E-Mail an pibendorf@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf
POK Bertram
Telefon: 02622 - 94020
Email: pibendorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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