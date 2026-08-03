Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 39-jährige Frau leistete Widerstand

Euskirchen (ots)

Am Freitag (31. Juli) gegen 19.41 Uhr meldeten mehrere Zeugen eine auffällige Frau auf dem "Herz-Jesu-Vorplatz" in Euskirchen.

Die 39-jährige Frau aus Euskirchen entblößte sich mehrfach, auch in Anwesenheit von Kindern.

Auf die Ansprache der Polizeibeamten reagierte sie zunehmend aggressiv.

Aufgrund ihres Verhaltens sollte die Frau am Streifenwagen fixiert werden. Hiergegen setzte sie sich massiv zur Wehr und schlug gezielt in Richtung einer Polizeibeamtin.

Der Schlag konnte abgewehrt werden. Anschließend setzte die 39-Jährige ihre Widerstandshandlungen mit gezielten Schlägen und Tritten fort.

Polizeibeamte wurden hierbei nicht verletzt. Im Anschluss wurde die Frau dem Polizeigewahrsam in Euskirchen zugeführt.

Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Daraufhin wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Eine Anzeige bezüglich des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wurde gefertigt.

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