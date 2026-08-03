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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Körperverletzung nach Hausfriedensbruch

Euskirchen (ots)

Am Sonntag (2. August) gegen 20.05 Uhr betraten vier Personen unbefugt ein umzäuntes Gelände am Jülicher Ring in Euskirchen, auf dem sich ein verlassener Bunker befindet. Ein 66-jähriger Mann aus Bonn, der das Gelände verwaltet, beobachtete die Personen und verständigte die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten versuchten mehrere Personen, das Gelände zu verlassen. Als der 66-Jährige versuchte, einen unbekannten Mann am mitgeführten Rucksack festzuhalten, schlug dieser ihm mit der Faust ins Gesicht und flüchtete. Der 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizeibeamten verlief ohne Erfolg. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich -	Ende 30 -	circa 185 Zentimeter groß -	osteuropäisches
Erscheinungsbild -	rotes T-Shirt -	blaue 7/8-Stoffhose -	großer 
Rucksack

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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