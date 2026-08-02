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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Flucht mit PKW endet in einem Unfall mit Verletzten

Euskirchen (ots)

Am Samstag (1. August) fiel einer Streifenwagenbesatzung im Kreuzungsbereich Mühlenstraße / Walramstraße gegen 17.30 Uhr in der Euskirchener Innenstadt ein PKW auf, dessen Fahrer, nachdem er die Polizei gesehen hatte, plötzlich stark beschleunigte.

Der PKW fuhr über die Gansweide, bog in die Kölner Straße ab und fuhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung durch den Kreisverkehr Jean-Spessart-Straße um seine Fahrt anschließend über die Oststraße in Richtung Bahnhof fortzusetzen. Auf der gesamten Strecke überholte er mit hoher Geschwindigkeit andere Fahrzeuge und umfuhr hierbei auch Verkehrsinseln über die Gegenfahrbahn.

Im Bereich des Busbahnhofs, an der Einmündung Oststraße / Kaplan-Kellermann-Straße endete die Flucht des PKW-Fahrers abrupt, als er beim erneuten Überholen von vorausfahrenden Fahrzeugen mit einem PKW kollidierte, der nach links in Richtung Bahnhofsgelände abbiegen wollte.

Der 20-jährige männliche Fahrer aus Euskirchen sowie sein 19-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der 20-jährige Mann aus Kall, der den anderen PKW fuhr, wurde mit einem Rettungswagen schwerverletzt in das Marienhospital nach Euskirchen gebracht.

Bei dem 20-jährigen Euskirchener verliefen ein Alkohol- und Drogentest negativ. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der von ihm geführte PKW war weder versichert noch zugelassen. Das Fahrzeug wurde ohne die Zustimmung des Eigentümers genutzt.

Der Mann gab an, dass er dringend ins Krankenhaus fahren wolle, da seine Mutter im Sterben liegen würde. Dies stellte sich im Nachhinein als unwahr heraus.

Eine Unfallanzeige sowie eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Ingebrauchnahme eines PKW und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden gefertigt. Der PKW des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

Der Bereich der Unfallstelle, und die zum Bahnhof führenden Straßen, mussten bis 21:30 Uhr gesperrt werden. Es kam zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Busverkehrs.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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