Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feld- und Waldbrand zwischen Bleibuir und Wielspütz

Mechernich (ots)

Am gestrigen Donnerstag (30. Juli) kam es um 12.09 Uhr zu einem größeren Feld- und Waldbrand zwischen den Ortschaften Mechernich-Bleibuir und Mechernich-Wielspütz.

Bei dem Brandort handelte es sich um ein etwa zwei bis drei Hektar großes Waldstück zwischen den beiden Ortschaften.

Nach derzeitigem Stand brach das Feuer zunächst auf einem angrenzenden Feld aus und griff aufgrund der anhaltenden Hitzeperiode sowie starker Windböen auf das benachbarte Waldstück über.

Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr vollständig gelöscht werden.

Während der umfangreichen Löscharbeiten klagten zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr über Hitzeerschöpfung.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell