Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260612.2 Kiel: Verkehrsunfall auf B 76 - Eine Person schwerverletzt

Kiel (ots)

Heute Vormittag kam es auf der Bundesstraße 76 (B76) in Höhe des Krusenrotter Wegs zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Dabei verletzte sich eine 55-jährige Frau schwer. Die B76 war in Fahrtrichtung Norden für rund eine Stunde gesperrt.

Heute (12.06.26) gegen 9 Uhr kam es auf der B76 in Höhe des Krusenrotter Wegs zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 35-jähriger Lkw-Fahrer und eine 55-jährige Pkw-Fahrerin die B76 in Richtung Norden befahren haben. Auf Höhe des Krusenrotter Wegs, kurz vor dem Waldwiesenkreisel, sei es auf Grund eines beabsichtigten Fahrstreifenwechsels zum Zusammenstoß zwischen beiden Kraftfahrzeugen gekommen.

Durch den Unfall verletzte sich die Fahrerin des Hyundai schwer. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kiel befreiten die Frau aus ihrem Fahrzeug, da sich die beschädigte Fahrertür durch den Unfall nicht öffnen ließ. Ein Rettungswagen verbrachte die Frau anschließend in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Ein Abschleppwagen verbrachte den Pkw auf einen Betriebshof.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sperrten Einsatzkräfte den Unfallort ab und leiteten den Verkehr um.

Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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