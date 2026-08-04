Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 42-Jähriger sorgt auf Kirmes für Unruhe

Mechernich (ots)

Am 2. August um 3.03 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz auf der Kirmes am "Sankt-Rochus-Platz" in Mechernich-Strempt gerufen. Anlass war ein 42-jähriger Mechernicher, der sich auf der dort stattfindenden Kirmes äußerst aggressiv gegenüber anderen Personen verhielt. Auch beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der 42-jährige Mechernicher weiterhin verbal hochaggressiv und ausgesprochen mitteilsam. Allerdings war seine Kommunikation aufgrund seines erheblichen Alkoholisierungsgrades nur bedingt verständlich. Im weiteren Verlauf schrie der Mann lautstark herum und zeigte sich offenbar wenig beeindruckt von dem Umstand, dass seine nächtliche "Unterhaltung" nicht bei allen Anwesenden auf Begeisterung stieß. Da sich sein Verhalten auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zunehmend aggressiv gestaltete, musste der 42-jährige Mechernicher fixiert und anschließend zum Schutz seiner eigenen Person dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille.

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