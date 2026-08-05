Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahren ohne Fahrerlaubnis und positiver Drogentest

Euskirchen (ots)

Am Dienstag, 4. August, gegen 14.05 Uhr, führten Polizeibeamte in der "Jakobstraße" in Euskirchen eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurde ein 43-jähriger Mann aus Mechernich kontrolliert, der mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus wurde vor Ort ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamine. Das Kleinkraftrad wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Der 43-Jährige wurde zur Durchführung einer Blutprobe zur Polizeidienststelle gebracht. Die Weiterfahrt wurde ihm für sämtliche Kraftfahrzeuge untersagt. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

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