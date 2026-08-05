Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 17-Jähriger flüchtet mit E-Scooter vor der Polizei

Weilerswist (ots)

Am heutigen Mittwoch, 5. August, gegen 1.35 Uhr, fiel Polizeibeamten im Rahmen der Streife ein 17-jähriger Jugendlicher aus Weilerswist auf, der mit einem E-Scooter mit hoher Geschwindigkeit die "Kölner Straße" in Weilerswist befuhr. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Dabei wurden Geschwindigkeiten von bis zu etwa 80 km/h erreicht. Der 17-Jährige versuchte anschließend, sich über eine Absperrung eines Fußweges in der "Swiststraße" der weiteren Nachfahrt und der Kontrolle zu entziehen. An dem E-Scooter war kein Kennzeichen angebracht. Zudem verfügte das Fahrzeug zudem über keine gültige Versicherung. Während der Flucht verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf einer Wiese zu Fall. Anschließend setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Nach einer etwa 50 Meter langen fußläufigen Nacheile konnten die Polizeibeamten den 17-Jährigen einholen. Aufgrund des Sturzes wurde ein Rettungswagen angefordert. Der Jugendliche blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der E-Scooter wurde zur technischen Beweissicherung sichergestellt. Der minderjährige Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Das Verkehrskommissariat hat unter anderem die Ermittlungen bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

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