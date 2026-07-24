Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Verkehrsunfall auf Parkplatz
Zülpich (ots)
Am heutigen Freitag, den 24. Juli, gegen 9.40 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Bonner Straße in Zülpich zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen verwechselte eine 84-jährige Frau aus Zülpich beim Ausparken das Gas- und Bremspedal ihres Pkw. In der Folge kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen.
Die Seniorin wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
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