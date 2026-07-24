Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Holzbalken angezündet

Schleiden-Oberhausen (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstag (23. Juli) gegen 17.10 Uhr eine Rauchentwicklung auf einer Pferdewiese in der Straße "Am Rundenbaum" in Schleiden-Oberhausen.

Die Örtlichkeit befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem dortigen Waldstück.

Vor Ort trafen Polizeibeamte einen alkoholisierten 47-Jährigen aus Schleiden an. Zudem wurden mehrere glimmende Holzbalken und Holzstücke auf dem Boden festgestellt.

Durch die eingesetzten Beamten wurden die Holzscheite neben einer Holzhütte/Holzüberstand mit einem Feuerlöscher gelöscht. Während des Einsatzes beleidigte der 47-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten.

Um 21.27 Uhr entfachte an der Örtlichkeit ein Feuer, welches auf die Holzhütte übergriff. Diese wurde bei dem Brand zerstört. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Es wurden Anzeigen wegen der Brandstiftung sowie aufgrund der Beleidigung gefertigt.

Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurde von den Brandermittlern der Polizei Euskirchen aufgenommen.

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