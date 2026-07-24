Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Briefkasten des Jobcenters durch Feuerwerkskörper beschädigt
Euskirchen (ots)
Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Mittwoch (22. Juli), 15.30 Uhr, bis Donnerstag (23. Juli), 5.50 Uhr, den in der Hauswand eingebauten Briefkasten des Jobcenters am Jülicher Ring in Euskirchen.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Feuerwerkskörper in den Briefkasten eingebracht und gezündet. Dadurch wurde der Briefkasten beschädigt. Zudem wurde die darin befindliche Kundenpost teilweise zerstört.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.
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