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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Briefkasten des Jobcenters durch Feuerwerkskörper beschädigt

Euskirchen (ots)

Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Mittwoch (22. Juli), 15.30 Uhr, bis Donnerstag (23. Juli), 5.50 Uhr, den in der Hauswand eingebauten Briefkasten des Jobcenters am Jülicher Ring in Euskirchen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Feuerwerkskörper in den Briefkasten eingebracht und gezündet. Dadurch wurde der Briefkasten beschädigt. Zudem wurde die darin befindliche Kundenpost teilweise zerstört.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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